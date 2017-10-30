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    В атмосфере Земли зафиксирована шокирующая концентрация углекислого газа

    (обновлено: )218
    В течение последних 800 тыс. лет содержание CO2 в атмосфере в доиндустриальную эпоху было ниже 280 ppm, но оно выросло к 2016 году до глобального среднего уровня в 403,3 ppm.
    Планета Земля
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В 2016 году зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли за 800 000 лет, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.

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    Показатель составил 403,3 ppm.

    "В течение последних 800 тыс. лет содержание CO2 в атмосфере в доиндустриальную эпоху было ниже 280 ppm, но оно выросло к 2016 году до глобального среднего уровня в 403,3 ppm", – говорится в опубликованном тексте доклада.

    Измерения проводились в 51 государстве мира.

    По сравнению с 2015 годом рост составил 3,3 ppm, а концентрация двуокиси углерода достигла 145% по сравнению с доиндустриальным уровнем (до 1750 года). 

    Метеорологи считают, что причиной загрязнения стали человеческая деятельность и сильный природный феномен Эль-Ниньо в 2015-2016 годах, который вызвал засухи в тропических регионах.

    Следствием роста содержания углекислого газа в атмосфере может стать повышение температур до сверхвысокого уровня.

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