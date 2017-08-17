В Киеве существенно превышен уровень загрязнения воздуха

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В некоторых районах Киева уровень загрязнения воздуха во много раз превышает предельно допустимую концентрацию, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Главного управления Госпотребслужбы в столице.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13.00 16 августа уровень загрязнения достиг:

— пыль — 1,3 ПДК в.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

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— оксид углерода — 1,3-2 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация — 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

— диоксид азота — 3,5-4,25 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация — 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспекте Оболонском;

— формальдегидом — 1,3-4 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспектах Оболонском, 14, и Науки, 37.

"Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будут немедленно оповещены население и Киевская администрация", — говорится в сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе также сообщалось, что в Киеве из-за аномальной жары превышена норма уровня загрязнения воздуха, однако тогда речь шла о превышении в несколько раз.