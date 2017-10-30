С ароматом. Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

Японская компания Village Vanguard решила выпустить маску для сна в форме бюстгальтера, сообщает SoraNews24.

SoraNews24 Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

По словам производителей, товар похож на женское белье не только внешне, но и по запаху для создания полной реалистичности.

SoraNews24 Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

По данным издания, новинка оказалась настолько востребованной, что в онлайн-магазинах ее уже раскупили. Однако, как отмечается, она появится в магазинах компании по всей стране с 3 ноября. Маска будет доступна в трех цветах — белом, розовом и синем, каждая маска будет продаваться за 1944 йен ($17,10).