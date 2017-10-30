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30.10.201716:34
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    С ароматом. Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

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    Японская компания Village Vanguard решила выпустить маску для сна в форме бюстгальтера. По словам производителей, товар похож на женское белье не только внешне, но и по запаху для создания полной реалистичности.
    Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера
    SoraNews24

    Японская компания Village Vanguard решила выпустить маску для сна в форме бюстгальтера, сообщает SoraNews24.

    SoraNews24
    Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

    По словам производителей, товар похож на женское белье не только внешне, но и по запаху для создания полной реалистичности.

    SoraNews24
    Японцы придумали маску для сна в форме бюстгальтера

    По данным издания, новинка оказалась настолько востребованной, что в онлайн-магазинах ее уже раскупили. Однако, как отмечается, она появится в магазинах компании по всей стране с 3 ноября. Маска будет доступна в трех цветах — белом, розовом и синем, каждая маска будет продаваться за 1944 йен ($17,10).

     

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