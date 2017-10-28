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    Итальянец, заразивший ВИЧ более 30 женщин, осужден на 24 года

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    Валентино Таллуто был арестован в конце 2015 года в результате девятимесячного расследования. Общее число зараженных им девушек превысило 30, еще порядка 20 посчастливилось не инфицироваться.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Суд Рима приговорил к 24 годам заключения мужчину, признанного виновным в заражении ВИЧ-инфекцией свыше 30 молодых девушек, сообщают местные СМИ.

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    Тридцатитрехлетний Валентино Таллуто был арестован в конце 2015 года в результате девятимесячного расследования. Первой подавшей на него заявление оказалась девушка, с которой Таллуто познакомился в чате. После полового контакта с ним она обнаружила у себя наличие ВИЧ-инфекции. Вскоре к ней присоединились еще пять его жертв, которые из-за общего несчастья нашли друг друга в Facebook.

    Общее число зараженных Таллуто девушек превысило 30, еще порядка 20 посчастливилось не инфицироваться.

    Сторона обвинения требовала для Таллуто пожизненного заключения. Прокурор Элена Нери на суде сравнивала его "с камикадзе, который взрывается в толпе девушек".

    Сам же преступник месяц назад заявил, что не заражал женщин умышленно и "не считает себя плохим человеком". По его словам, если бы он хотел заразить больше человек, он бы сохранял анонимность и искал случайные связи".

    Ранее сообщалось, что в Украине каждый пятый заключенный ВИЧ-инфицирован

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