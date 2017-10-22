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    Культура

    В США телеведущий заплатил $32 млн за молчание жертве его домогательств - СМИ

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    По информации СМИ, сделка на 32 миллиона долларов, о которой ранее не было известно, была, как и остальные, заключена в формате досудебного соглашения.
    Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли
    wikipedia

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Американский телеведущий Билл О'Рейли заплатил в январе 32 миллиона долларов за молчание предполагаемой жертве его сексуальных домогательств, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

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    Всего, по данным газеты, О'Рейли или телеканал Fox News, на котором он работал, не менее шести раз платили компенсации по делам о домогательствах. Сразу после очередного урегулирования обвинений Fox News продлил контракт с О'Рейли на четыре года, обязавшись платить ему по 25 миллионов долларов в год. В апреле его уволили по подозрению в приставаниях.

    Сделка на 32 миллиона долларов, о которой ранее не было известно, была, как и остальные, заключена в формате досудебного соглашения, пишет New York Times. В этом случае истцу выплачивается денежная компенсация в обмен на отказ от претензий, что позволяет избежать судебного процесса и огласки обвинений.

    Ранее сообщалось, что еще один иск такого рода в отношении О'Рейли обошелся Fox News в 17 миллионов долларов. Кроме того, в 2016 году по обвинению в домогательствах лишился своего поста основатель и бессменный руководитель телеканала Роджер Эйлс, который вскоре скончался.

    Новая публикация об О'Рейли совпала по времени с обвинениями в адрес других видных фигур шоу-бизнеса. Актер Билл Косби находится под судом за домогательства — всего в приставаниях и насилии его обвинили десятки женщин. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштайн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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