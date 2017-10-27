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    Загадочная смерть. В Шанхае умерла 14-летняя модель из России

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    Сообщается, что модель попала в больницу с высокой температурой. По предварительным данным, у девушки диагностировали менингит.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Российское генеральное консульство в Шанхае подтвердило, что в одной из городских больниц скончалась 14-летняя россиянка. Об этом сообщил РИА Новости консул Андрей Куликов.

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    Ранее стало известно, что девушка из Перми, которая работала в Шанхае в модельном агентстве, 25 октября попала в больницу с высокой температурой. В Китай она приехала в сентябре.

    После известия о смерти девушки появились сообщения, что она могла болеть менингитом. Как рассказал РИА Новости представитель модельного агентства, в Перми знали о ее внезапной госпитализации из-за менингита и собирали деньги на лечение. Однако в генконсульстве информацию об этой болезни опровергли, добавив, что пока китайская сторона не сообщила точный диагноз.

    "Родители девочки пока не приехали, они сейчас оформляют документы, и, если они к нам обратятся, мы поможем им оформить визу категории "особый случай". Они приедут и заберут либо ее тело, либо прах, еще не определилось", — сказал собеседник агентства.

    В следственном управлении СК по Пермскому краю пока не сообщают, будут ли российские следователи проводить какую-либо проверку в связи со смертью девушки.

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