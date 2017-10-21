Сексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами

Сексапильная блондинка с "бесконечными" ногами и упругой грудью выбрала для себя псевдоним — Камбрия Джой. Это вид одной из самых известных и красивых орхидей в мире.

И хотя у красотки еще не так много подписчиков в соцсети инстаграм, их число растет с каждым днем.

Напомним, модель из России Кристи Гаретт активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят более 60 тысяч подписчиков. По данным СМИ, девушка родилась в Грузии, но выросла в РФ. Она владеет шестью языками.

Смотрите также: Мировой рекорд! Экс-танцовщица бежала на шпильках 7 часов

Смотрите также: Горячие тыквы. Мужчина из США сделал эротические фото, которые рассмешили сеть (18+)