Вокруг света со звездой Playboy. Модель ведет обнаженный тревел-блог

32-летняя сексапильная красотка, модель Playboy Сара Андервуд, в своем аккаунте Instagram имеет 7 миллионов подписчиков. Девушка активно лазит в горы и путешествует по каньонам практически обнаженной.

Секс-бомба позировала для Playboy и другого откровенного глянца, а потом решила стать тревел-блогером.

Напомним, модель из России Кристи Гаретт активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят более 60 тысяч подписчиков. По данным СМИ, девушка родилась в Грузии, но выросла в РФ. Она владеет шестью языками.

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