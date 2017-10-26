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    В Германии психбольной работал психиатром

    (обновлено: )7710
    В больнице утверждают, что "доктор" не назначал пациентам лечение самостоятельно, а выполнял указания специалистов. У мужчины были фальшивые сертификаты учебных заведений, по одному из которых он устроился на работу.
    В Германии психбольной работал психиатром
    bild.de

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В немецком городе Ганновер 38-летний мужчина с диагнозом "параноидальная шизофрения" 15 месяцев работал в психиатрической больнице, сообщает Bild.

    Директор Киевского ТМО «Психиатрия», профессор Вячеслав Мишиев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам главного врача клиники, о том, что человек болен (кроме шизофрении у него диагностировали острый психоз), никто не догадывался.

    В больнице утверждают, что "доктор" не назначал пациентам лечение самостоятельно, а выполнял указания специалистов. У мужчины были фальшивые сертификаты учебных заведений, по одному из которых он устроился на работу.

    При этом раньше мужчина 5 лет проработал в обычной клинике, использовав фальшивый диплом медбрата. Когда оказалось, что он подделал документы, его уволили. Судебный процесс по делу затянулся на 6 лет, поскольку у него обнаружили психические отклонения и отправили на лечение. Но в клинику он пришел не как пациент, а как "доктор".

    Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества. Должность помощника врача, которую занимал мошенник, предполагает оклад в 4300 евро.

    Напомним, в Виннице произошло возгорание в психиатрическом женском отделении Винницкой областной психоневрологической больницы им. А.И. Ющенко.

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