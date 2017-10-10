Власти предупредили о растущем числе украинцев с психическими расстройствами

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств у жителей; каждый третий украинец страдает от нервных расстройств, сообщает во вторник пресс-служба Минсоцполитики.

"Согласно статистике, в Украине 1,2 миллиона жителей (это более 3% всего населения) страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет. Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец", — говорится в сообщении на сайте министерства во вторник.

Такие данные министерство обнародовало в связи с 25-летием Всемирного дня психического здоровья, который был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья в 1992 году и отмечается 10 октября.

Как отмечает министерство, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые сегодня традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения земного шара.

Главный психиатр Минобороны Украины ранее заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Это заявление вызвало негодование среди силовиков. После этого заявления чиновника уволили.