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    В России проверили влияние спиннеров на детскую психику

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    По результатам экспертизы установлено, что спиннеры не несут ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре.
    Продажа спиннеров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

    В августе Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

    Спиннер
    Из открытых источников
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    "По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка", — заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.

    При этом эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.

    Таким образом, подтверждены озвученные ранее рекомендации Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей, а спиннеры со светящимися элементами и батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей. Собеседник агентства отметил, что не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум.

    Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.

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