Кручу-верчу. Спиннер и массовый психоз

Из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Спиннеромания

Спиннер (Fidget Spinner) — развлекательная вращающаяся игрушка, которая завоевывает миллионы поклонников и миллиардные рынки по всей планете.

Незамысловатая на вид игрушка, которая состоит из подшипника и "крыльев", стала главным модным аксессуаром в 2017 году — настолько, что в начале мая едва не догнала президента США Дональда Трампа по количеству поисковых запросов в Google.

К началу мая на Amazon разные модели спиннеров заняли все места в списке 20 самых продающихся игрушек.

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При этом вертушку часто покупают и для развлечения домашних животных.

New York Post в апреле писала, что "так называемые фиджет-спиннеры, несложные и недорогие игрушки для снятия стресса, это быстропроходящее увлечение, которое своим масштабом захлестнуло всю страну, и магазины не могут справиться со спросом на них".

Примечательно, что игрушка была изобретена американцами в 90-е годы, но дикую популярность во всем мире обрела лишь в 2017 году.

Изобретение приписывают инженеру-химику Кэтрин Хеттингер, которая в начале 90-х создала игрушку для своей дочери с синдромом патологической мышечной утомляемости. Изобретательница запатентовала средство, но массового выпуска не было. В 2005 году срок действия патента истек, а продлевать его Хеттингер не стала.

Кроме Кэтрин, автором спиннера называют и Скотта МакКоскери, который создал похожее устройство в 2014 году, чтобы преодолеть собственное волнение. Назвал его Torqbar и начал продавать.

В настоящее время патентный статус игрушки неясен.

Вред или польза?

Спиннер изначально предназначался для снятия стресса и рекламируется как средство помощи людям с нарушением концентрации внимания или испытывающим беспокойство (аутизм, тревожное расстройство и т.п.).

По заявлениям производителей и продавцов, спиннеры являются эффективным инструментом саморегулирования, снятия тревоги и стресса, а также повышения тактильной чувствительности и улучшения мелкой моторики.

Он сконструирован таким образом, что стоит только толкнуть одно из крыльев, как игрушка будет крутиться, иногда даже часами. Обычно для верчения спиннера необходимо зажать средний подшипник между большим и указательным пальцем и крутануть средним пальцем или второй рукой.

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Однако не все придерживаются такого мнения. Некоторые считают, что спиннер скорее отвлекает, чем помогает концентрации. Кроме того, ученики вращают спиннеры одной рукой прямо на уроках, отвлекаясь от письма.

Из-за того, что спиннеры отвлекают детей от учебы, их уже запретили в нескольких школах сразу в 11 американских штатах — не только в классе, но и на всей территории учебного заведения.

Среди скептиков же бытует мнение, что спиннеры — очередной маркетинговый хит, рассчитанный на детей и офисных работников. В декабре 2016 года в своей статье Forbes назвал спиннеры "обязательной офисной игрушкой в 2017 году".

Добрались и до Украины

Модная игрушка добралась и до Украины. Пик популярности спиннеров в нашей стране приходится на настоящее время, хотя, к примеру, в США он уже пошел на спад.

Цены на спиннеры в Украине колеблются в широком диапазоне — от 60 грн до 1200 грн. За 60 грн можно купить самый простой, за 145 – 200 грн уже с надписью "antistress", а за 400-500 грн – с разными наворотами (магическими кругами, подсветкой итд).

Новая мода докатилась и до Верховной Рады.

"Можно ли серьезно говорить о ВР, если я видел сегодня в руках 5-ти депутатов спиннеры", — писал в Facebook депутат Борислав Береза.

Спиннерам бой

В то же время в Ивано-Франковске уже запретили продавать спиннеры.

В областном управлении защиты прав потребителей проанализировали один из спиннеров и пришли к выводу, что игрушка представляет опасность для детей.

Речь идет о модели CS5555 SYM0024, которая разбирается и светится.

"Аккумуляторный отсек спиннера легко открыть без использования каких-либо инструментов и получить доступ к элементам питания, которые ребенок может положить в рот и проглотить, что, в свою очередь, нанесет ущерб ее желудочно-кишечному тракту. Указанный продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушки и соответствующим европейским стандартам EN62115", — говорится в сообщении.

По материалам из открытых источников интернет