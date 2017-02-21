В Запорожье мужчина с игрушечным автоматом ворвался в детсад

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Патрульные Запорожья задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, который с игрушечным автоматом хулиганил на территории местного детского сада, сообщает во вторник пресс-служба патрульной полиции города.

"Утром 20 февраля, в 12.18 часов, экипаж получил вызов о том, что на улице Железнодорожной на территорию детского сада через забор перелез неизвестный мужчина в камуфляжной куртке и предметом, похожим на пистолет, целится в детей", — сообщили правоохранители.

патрульная полиция Запорожья в Facebook Ворвавшийся в детсад мужчина

К прибывшим на вызов патрульным обратилась директор детского сада и сообщила о том, что неизвестный мужчина в камуфляжной куртке с оружием, похожим на пистолет, напугал детей и персонал детского сада, целясь в них. Также мужчина нецензурно выражался в сторону детей и сотрудников учреждения.

"Патрульные опросили окружающих и установили место нахождения хулигана. Инспекторы подошли к дому в то время как из подъезда вышел человек в камуфляжной куртке, в руках у которого находился предмет, похожий на оружие. Подозреваемого задержали на месте. Патрульные полицейские установили, что в руках человек держал игрушечный автомат. Задержанный вел себя неадекватно, вызывающе и выражался бранью в адрес инспекторов", — отмечают в пресс-службе.

Во время общения с задержанным инспекторы обнаружили явные признаки наркотического опьянения, медобследование подтвердило подозрения полицейских. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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