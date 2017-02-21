наверх
21.02.201716:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожье мужчина с игрушечным автоматом ворвался в детсад

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (411)

    (обновлено: )7220
    К прибывшим на вызов патрульным обратилась директор детского сада и сообщила о том, что неизвестный мужчина в камуфляжной куртке с оружием, похожим на пистолет, напугал детей и персонал детского сада, целясь в них.
    В Запорожье мужчина с игрушечным автоматом ворвался в детсад
    патрульная полиция Запорожья в Facebook

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Патрульные Запорожья задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения, который с игрушечным автоматом хулиганил на территории местного детского сада, сообщает во вторник пресс-служба патрульной полиции города.

    "Утром 20 февраля, в 12.18 часов, экипаж получил вызов о том, что на улице Железнодорожной на территорию детского сада через забор перелез неизвестный мужчина в камуфляжной куртке и предметом, похожим на пистолет, целится в детей", — сообщили правоохранители.

    патрульная полиция Запорожья в Facebook
    Ворвавшийся в детсад мужчина

    К прибывшим на вызов патрульным обратилась директор детского сада и сообщила о том, что неизвестный мужчина в камуфляжной куртке с оружием, похожим на пистолет, напугал детей и персонал детского сада, целясь в них. Также мужчина нецензурно выражался в сторону детей и сотрудников учреждения.

    "Патрульные опросили окружающих и установили место нахождения хулигана. Инспекторы подошли к дому в то время как из подъезда вышел человек в камуфляжной куртке, в руках у которого находился предмет, похожий на оружие. Подозреваемого задержали на месте. Патрульные полицейские установили, что в руках человек держал игрушечный автомат. Задержанный вел себя неадекватно, вызывающе и выражался бранью в адрес инспекторов", — отмечают в пресс-службе.

    Во время общения с задержанным инспекторы обнаружили явные признаки наркотического опьянения, медобследование подтвердило подозрения полицейских. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

    Ранее сообщалось, что в районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде "Мариуполь-Львов" застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Авдеевка после обстрелов
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Юрий Луценко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Экстрадиция в США