В Германии психбольной работал психиатром

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В немецком городе Ганновер 38-летний мужчина с диагнозом "параноидальная шизофрения" 15 месяцев работал в психиатрической больнице, сообщает Bild.

По словам главного врача клиники, о том, что человек болен (кроме шизофрении у него диагностировали острый психоз), никто не догадывался.

В больнице утверждают, что "доктор" не назначал пациентам лечение самостоятельно, а выполнял указания специалистов. У мужчины были фальшивые сертификаты учебных заведений, по одному из которых он устроился на работу.

При этом раньше мужчина 5 лет проработал в обычной клинике, использовав фальшивый диплом медбрата. Когда оказалось, что он подделал документы, его уволили. Судебный процесс по делу затянулся на 6 лет, поскольку у него обнаружили психические отклонения и отправили на лечение. Но в клинику он пришел не как пациент, а как "доктор".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества. Должность помощника врача, которую занимал мошенник, предполагает оклад в 4300 евро.

Напомним, в Виннице произошло возгорание в психиатрическом женском отделении Винницкой областной психоневрологической больницы им. А.И. Ющенко.