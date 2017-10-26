В Китае мужчина создал уникальный макет авианосца

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Учитель колледжа в провинции Хэбэй в Китае сделал модель китайского авианосца Ляонин в масштабе 1:10 для патриотического воспитания своих студентов.

На модель длиной 33 метра ушло около 50 тонн стали.

Мужчине в течение 10 месяцев помогали добровольцы.

Реплика масштабом 1:10 стоит на территории Института связи Хэбэй.

Одна из ключевых особенностей трехэтажного макета — центральная каюта высотой 20 метров на три метра, которая может использоваться для "патриотического воспитания и студенческих вечеринок, сообщает scmp.com.

Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.