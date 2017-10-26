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    В Китае мужчина создал уникальный макет авианосца

    (обновлено: )27410
    Преподаватель колледжа за 10 месяцев сделал модель китайского авианосца Ляонин в масштабе 1:10. На модель длиной 33 метра ушло около 50 тонн стали.
    Модель китайского авианосца Ляонин
    scmp.com

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Учитель колледжа в провинции Хэбэй в Китае сделал модель китайского авианосца Ляонин в масштабе 1:10 для патриотического воспитания своих студентов.

    Флаг Китая
    STR / AFP
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    На модель длиной 33 метра ушло около 50 тонн стали.

    Мужчине в течение 10 месяцев помогали добровольцы. 

    Реплика масштабом 1:10 стоит на территории Института связи Хэбэй.

    Одна из ключевых особенностей трехэтажного макета — центральная каюта высотой 20 метров на три метра, которая может использоваться для "патриотического воспитания и студенческих вечеринок, сообщает scmp.com.

    Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.

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