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    В мире

    Фанатизм по беспределу. В Китае мужчины потратили $45 тыс на замок из лего

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    По информации китайских СМИ, мужчины для макета Дворца использовали 660 000 тысяч деталей, полгода и 45 тысяч долларов.
    Летний императорский дворец Пекина из лего
    shanghaiist.com

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Китае трое мужчин завершили уникальный проект — копию Императорского летнего дворца из кубиков лего.

    Макет площадью 4,47 квадратных метра обошелся мужчинам в 45 000 долларов. Они потратили шесть месяцев и более полумиллиона деталей, чтобы собрать Дворец, сообщает shanghaiist.com.

    Еще четыре месяца мужчины потратили на подготовку к проекту.

    shanghaiist.com
    Летний императорский дворец Пекина из лего

    Летний императорский дворец — летняя резиденция императоров Цинской династии на окраине Пекина. Парк с более чем 3000 строений занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

    ​Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.

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