Фанатизм по беспределу. В Китае мужчины потратили $45 тыс на замок из лего

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Китае трое мужчин завершили уникальный проект — копию Императорского летнего дворца из кубиков лего.

Макет площадью 4,47 квадратных метра обошелся мужчинам в 45 000 долларов. Они потратили шесть месяцев и более полумиллиона деталей, чтобы собрать Дворец, сообщает shanghaiist.com.

Еще четыре месяца мужчины потратили на подготовку к проекту.

shanghaiist.com Летний императорский дворец Пекина из лего

Летний императорский дворец — летняя резиденция императоров Цинской династии на окраине Пекина. Парк с более чем 3000 строений занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

​Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.