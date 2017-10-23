Соло в пруду. Курьезный видеофакт из Китая

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Китае девушка-музыкант решила сыграть соло на трубе, стоя в пруду и держать за дерево одной ногой.

Курьезное видео разместило в своем Twitter издание People's Daily,China.

When a music performance on a tree goes wrong pic.twitter.com/T3EPtQfRiH — People's Daily,China (@PDChina) 22 октября 2017 г.

​Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.