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    Соло в пруду. Курьезный видеофакт из Китая

    (обновлено: )11110
    По информации китайских СМИ, молодая девушка решила сыграть соло на трубе в пруду, но не удержалась и упала в воду.
    Соло в пруду
    People's Daily,China

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Китае девушка-музыкант решила сыграть соло на трубе, стоя в пруду и держать за дерево одной ногой.

    Курьезное видео разместило в своем Twitter издание People's Daily,China.

    ​Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.

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