Сбежавшая невеста по-китайски

Молодой человек просит свою избранницу стать его супругой, встает на колени и протягивает ей цветы. Увидев, что он встал на оба колена, девушка расстроилась и не стала брать букет, что фактически означает отказ выходить замуж, сообщает Daily Mail.

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Присутствующие сначала посмеялись и предложили жениху вновь преклонить колено перед возлюбленной, но только одно, как этого требуют правила церемонии. Мужчина вновь попросил девушку стать его женой, но та не взяла букет, несмотря на его уговоры.