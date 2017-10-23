В Китае у фермера на огороде вырос "король" грибов

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Житель китайской деревни в провинции Юньнань нашел у себя на участке "короля грибов" — гигантский гриб, высотой 85 см.

Об этом сообщает портал scmp.

Мужчине даже пришлось обнести свою находку забором после нашествия любителей селфи.

Позже ботаники рассказали мужчине, что его гриб съедобен. И тогда уже фермеру пришлось спасать находку и от любителей полакомиться грибами.

Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.