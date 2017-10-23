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    В Китае у фермера на огороде вырос "король" грибов

    (обновлено: )261
    По информации китайских СМИ, гигантский гриб, который вырос высотой 85 см, оказался съедобным. Гриб вырос на участке фермера деревни в провинции Юньнань.
    Уникальный гриб
    scmp.com

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Житель китайской деревни в провинции Юньнань нашел у себя на участке "короля грибов" — гигантский гриб, высотой 85 см.

    Об этом сообщает портал scmp.

    Мужчине даже пришлось обнести свою находку забором после нашествия любителей селфи.

    Позже ботаники рассказали мужчине, что его гриб съедобен. И тогда уже фермеру пришлось спасать находку и от любителей полакомиться грибами.

    Ранее сообщалось, что в Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.

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