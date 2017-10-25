"Враг Пакистана №1". В Австрии задержали киллера, совершившего 70 убийств

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Австрийская полиция в среду задержала предполагаемого пакистанского серийного киллера, на счету которого 70 убийств, на днях возможна его экстрадиция на родину, говорится в сообщении федеральной криминальной службы австрийского МВД.

Как отметили в силовом ведомстве, оперативники получили информацию о перемещении разыскиваемого на международном уровне преступника между Венгрией и Австрией. На основе этих данных была организована межведомственная спецоперация. Разыскиваемый человек был задержан около венгерского населенного пункта Боль вместе с 41 незаконным мигрантом.

"Обвиняемый был немедленно задержан на основании разыскного запроса Интерпола. Решение по поводу экстрадиции его в Пакистан будет принято в ближайшие дни", — добавили ведомстве.

Как сообщила газета Kronen Zeitung, 35-летний Атиф З. был задержан при попытке незаконного проезда в страну по западно-балканскому пути из Венгрии в Австрию. "Враг пакистанского государства номер один", на счету которого не менее 70 заказных убийств, считается самым известным киллером в своей стране, отмечает газета.

В последнее время, по версии обвинения, мужчина предпочел заниматься "более прибыльным бизнесом", связанным с торговлей людьми, и проводил перевозки нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию, то есть по западно-балканскому миграционному пути, о закрытии которого власти затронутых стран объявляли еще в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области 56-летняя жительница Смелы за 800 долларов заказала киллеру убийство мужа.