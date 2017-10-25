КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Филиппинец из Ла-Паса прожил на пальме 3 года на 18-метровой высоте.

47-летний мужчина забрался на нее в 2014 году и с тех пор он ни разу не спускался и, вероятно, так и сидел бы на дереве до конца своих дней, если бы власти не спасли его.

Как сообщает Oddity Central, Гилберт Санчез ушел из дома, чтобы жить на кокосовой пальме, после того, как его ударили ружьем по голове во время ссоры. Мать Гилберта вспоминает, что он испугался, что кто-то придет и убьет его, и решил, что единственный способ остаться в живых — взобраться на самое высокое дерево и остаться там. Три года он просидел на дереве, выживая на еде и воде, которые ему приносила мать. Никакие бури, жара и насекомые не могли заставить его спуститься.

Винифреда Санчез, мать Гилберта, пыталась убедить его спуститься, чтобы хотя бы принять ванну, но мужчина не соглашался. Еду женщина привязывала их к веревке, а Гилберт подтягивал их до импровизированного жилища.

bigpicture.ru Мужчина жил на пальме три года

Гилберт овдовел в 2000 году, когда его жена умерла, рожая второго ребенка. Гилберт не спустился с дерева даже тогда, когда его мать сказала, что слишком стара, чтобы заботиться о его детях, и они не ходят в школу.

Хотя все в Ла-Пасе знали историю Гилберта, никто ничего не предпринимал, пока его история не стала вирусной в социальных сетях, а СМИ не подхватили ее. В деревню приехала съемочная группа, и в конце концов это убедило власти помочь семье снять Гилберта с дерева.

11 октября 2017 года команда из 50 человек вместе с семьей Гилберта попыталась убедить мужчину слезть добровольно, после чего они просто начали спиливать дерево бензопилой. Действовать пришлось аккуратно, потому что одно неверное движение могло привести к смерти Гилберта.

В итоге, когда его сняли с дерева, выяснилось, что он был покрыт волдырями и укусами насекомых. Он страдал от атрофии мышц, а его позвоночник деформировался. Но наиболее поврежден был разум мужчины. Согласно первоначальной оценке психиатра, у 47-летнего Гилберта психоз, галлюцинации и навязчивый страх, что кто-то пытается его убить. Мужчине прописали лекарства, которые ему придется принимать регулярно, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Трагическая история Гилберта нашла отклик у пользователей социальных сетей.