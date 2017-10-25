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    Во Вьетнаме девушка протаранила стеклянную витрину, разбив ее вдребезги

    (обновлено: )136
    Студентка из Ханоя забежала в кафе и влетела в прозрачную стеклянную витрину, разбив ее вдребезги. Ролик моментально разошелся, собрав сотни сопереживающих комментариев.
    Витрина, разбитая невнимательной девушкой во Вьетнаме
    kenh14.vn

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Интернет "взорвало" видео, на котором студентка, направляясь в кафе, разбила прозрачную стеклянную витрину. Инцидент произошел 18 октября во вьетнамской столице Ханой.

    Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения (смотрите здесь).

    По данным СМИ, девушка серьезно не пострадала.

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    После публикации ролика в сети, он моментально разошелся, собрав сотни сопереживающих комментариев.

    kenh14.vn
    Витрина, разбитая невнимательной девушкой во Вьетнаме

    Ранее сеть покорил ролик, на котором рыжий петух ездит на пассажирском сидении мопеда своей хозяйки во Вьетнаме.

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