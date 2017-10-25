Во Вьетнаме девушка протаранила стеклянную витрину, разбив ее вдребезги

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Интернет "взорвало" видео, на котором студентка, направляясь в кафе, разбила прозрачную стеклянную витрину. Инцидент произошел 18 октября во вьетнамской столице Ханой.

Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения (смотрите здесь).

По данным СМИ, девушка серьезно не пострадала.

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После публикации ролика в сети, он моментально разошелся, собрав сотни сопереживающих комментариев.

kenh14.vn Витрина, разбитая невнимательной девушкой во Вьетнаме

Ранее сеть покорил ролик, на котором рыжий петух ездит на пассажирском сидении мопеда своей хозяйки во Вьетнаме.