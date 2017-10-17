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    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатор

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    Во Вьетнаме редкая рыба -аллигатор заплыла в жилой дом. Жильцы были очень напуганы такой находкой ранним утром. Владелец дома поймал и продал рыбу в один из рыбопитомников.
    Во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатор
    thethaovanhoa.vn

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Во Вьетнаме в одной из комнат жилого дома выловили редкую рыбу-аллигатор. Хозяин дома смог благополучно поймать и продать редкую рыбу за 10 млн донгов в один из рыбопитомников, сообщает thethaovanhoa.vn.

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    Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.

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