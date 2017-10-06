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06.10.201713:14
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    Киев

    В Киеве ветер повалил дерево на проезжавшее авто

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (212)

    (обновлено: )66
    Как сообщается, упавшее дерево также зацепило и линию электропередач. Информации о пострадавших пока нет. Инцидент произошел на улице Нижнеюрковской в Киеве.
    В Киеве на авто упало дерево
    Фото dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. На Подоле в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на проезжавшие мимо авто. Как пишут очевидцы происшествия в чате dtp.kiev.ua, инцидент случился на улице Нижнеюрковской.

    Фото dtp.kiev.ua в Facebook
    В Киеве на авто упало дерево

    Судя по фото, упавшее дерево также зацепило и линию электропередач. Информации о пострадавших пока нет.

    Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным ГСЧС, в ночь на пятницу из-за непогоды около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине.

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