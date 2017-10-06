В Киеве ветер повалил дерево на проезжавшее авто

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. На Подоле в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на проезжавшие мимо авто. Как пишут очевидцы происшествия в чате dtp.kiev.ua, инцидент случился на улице Нижнеюрковской.

Фото dtp.kiev.ua в Facebook В Киеве на авто упало дерево

Судя по фото, упавшее дерево также зацепило и линию электропередач. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным ГСЧС, в ночь на пятницу из-за непогоды около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии в Украине.