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25.10.201711:13
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    Эксгибиционист разделся перед статуей Давида в Италии

    (обновлено: )200
    Серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера ради перформанса полностью обнажился в музее, чем шокировал его посетителей и расстроил директора.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера провел перформанс в галерее Академии во Флоренции, обнажившись перед статуей Давида работы Микеланджело.

    Фотографию Оливера опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

    Адриан Пино Оливера, instagram
    Эксгибиционист Адриан Пино Оливера

    Как рассказали очевидцы, мужчина во время своей акции выкрикивал нечленораздельные фразы. А директор музея, Сесилия Холлберг, назвала акцию "печальной и бессмысленной".

    Ранее сообщалось, что нНа аукцион намерены выставить редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро, которые были сделаны на съемках фильма "Что-то должно случиться". Автором снимков выступил фотограф Лоуренс Шиллер, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах.

    Смотрите также: В США выйдет книга с неизвестными публике фото Мэрилин Монро

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