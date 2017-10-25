Эксгибиционист разделся перед статуей Давида в Италии

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера провел перформанс в галерее Академии во Флоренции, обнажившись перед статуей Давида работы Микеланджело.

Фотографию Оливера опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

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Как рассказали очевидцы, мужчина во время своей акции выкрикивал нечленораздельные фразы. А директор музея, Сесилия Холлберг, назвала акцию "печальной и бессмысленной".

Ранее сообщалось, что нНа аукцион намерены выставить редкие снимки обнаженной Мэрилин Монро, которые были сделаны на съемках фильма "Что-то должно случиться". Автором снимков выступил фотограф Лоуренс Шиллер, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах.

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