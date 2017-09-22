В США выйдет книга с неизвестными публике фото Мэрилин Монро

Журнал Vanity Fair выложил на своем сайте подборку не публиковавшихся ранее снимков Мэрилин Монро, которые войдут в новую книгу The Essential Marilyn Monroe. Все снимки были сделаны фотографом Милтоном Грином — в 1950-х годах он был близким другом актрисы, и около двух лет Монро даже жила в доме Грина вместе с его семьей.

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За это время фотограф сделал множество снимков актрисы, многие из которых никогда не были обнародованы. Автор издания — сын Милтона Грина Джошуа. Книга поступит в продажу уже 1 октября этого года.