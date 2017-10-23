Астрономы ждут падения на Землю астероида

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Астрономы опасаются падения астероида на Землю в 2058 году. Новые опасения ученых вызывает квазиспутник Земли — астероид Круитни, передает "ТТ-инфо".

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Как выяснили астрономы, тело двигается в резонансе 1 к 1 к орбите нашей планеты и считается нестабильным. Существует гипотеза, что астероид все-таки упадет на поверхность земли в 2058 году.

Согласно предположению, если Круитни рухнет в воду, Землю ждут цунами. А в случае падения на сушу — в воздух поднимется облако пыли, которое скроет Солнце на несколько недель.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что американцы возвратятся на Луну, и заявил, что это станет основой для полетов на Марс.