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    В сети появились фото Керченского моста, сделанные из космоса

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (170)

    (обновлено: )137
    По словам российского космонавта Сергея Рязанского, экипаж МКС внимательно следит за тем, как идет строительство моста из Крыма в Российскую Федерацию.
    Космонавт Роскосмоса, бортинженер МКС Сергей Рязанский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В сети появились фотографии Керченского моста, сделанные на борту Международной космической станции (МКС). Соответствующие снимки обнародовал российский космонавт Сергей Рязанский.

    По его словам, экипаж МКС внимательно следит за тем, как идет строительство моста из Крыма в Российскую Федерацию.

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    "В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций — железнодорожную арку весом в 6 тысяч тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно", — отметил Рязанский.

    ​Ранее сообщалось, на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

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