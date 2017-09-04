В сети появились фото Керченского моста, сделанные из космоса

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В сети появились фотографии Керченского моста, сделанные на борту Международной космической станции (МКС). Соответствующие снимки обнародовал российский космонавт Сергей Рязанский.

По его словам, экипаж МКС внимательно следит за тем, как идет строительство моста из Крыма в Российскую Федерацию.

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"В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций — железнодорожную арку весом в 6 тысяч тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно", — отметил Рязанский.

— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 2 сентября 2017 г.

​Ранее сообщалось, на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.