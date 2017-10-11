Угроза из космоса. Рядом с Землей пронесется оромный астроид - NASA

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Астероид 2012 TC4 пронесется в ночь с 11 на 12 октября мимо Земли на расстоянии, едва превышающем длину экватора нашей планеты, сообщает NASA.

"Двенадцатого октября небольшой астероид 2012 TC4 безопасно пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 42000 километров. Это чуть более одной десятой расстояния до Луны, и чуть более высоты орбиты некоторых спутников связи", — говорится в сообщении на сайте NASA.

Длина экватора Земли составляет чуть более 40 тысяч километров.

Астероид, размеры которого по оценкам ученых могут составлять от 15 до 30 метров, должен будет приблизиться на минимальное расстояние к Земле (он пролетит где-то над Антарктической областью) в 01.42 по восточному дневному времени (08.42 по Киеву).

При этом NASA отмечает, что, согласно прогнозам ученых, ни один из известных астероидов не должен столкнуться с Землей в ближайшие 100 лет.

Небесное тело, получившее обозначение 2012 TC4, было впервые замечено 4 октября астрономами обсерватории Pan-STARRS на Гавайских островах.

Ранее сообщалось, что 11 июля к Земле приближался "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4. Этот объект значительно превышал параметры Челябинского метеорита и при падении способен был уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров.