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    В США планируют эапустить в космос три украинские ракеты

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    Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.
    Ракета-носитель Зенит-3
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины, сообщает Аэрокосмический портал Украины со ссылкой на сайт spaceflightnow.com.

    КБ Южное
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    В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана). Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

    Как отмечается, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.

    Ракета-носитель Зенит разработана КБ Южное им. М.К. Янгеля и изготовлена госпредприятием Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова в кооперации с другими предприятиями.

    Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.

    Напомним, 24 сентября ракета Atlas V стартовала в Калифорнии с секретным спутником для разведки США.

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