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    В мире

    Пенс пообещал вернуть американцев на Луну

    (обновлено: )52
    Вице-президент США Майкл Пенс признал, что "в самом начале Советский Союз захватил лидерство". Однако, утверждает он, "уже спустя 12 лет США лидировали в космосе".
    Суперлуние в Париже
    REUTERS Christian Hartmann

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майкл Пенс в четверг пообещал, что американцы возвратятся на Луну, и заявил, что это станет основой для полетов на Марс.

    Астронавт NASA, инженер-механик Карен Найберг
    Скриншот видео
    Астронавт NASA показала, как занимается спортом в космосе

    "Мы вернем американских астронавтов на Луну. Мы сделаем это не только для того, чтобы оставить там флаги и отпечатки своих ног, но и для создания фундамента к отправке американцев на Марс и еще дальше", — сказал Пенс, открывая первое заседание Национального космического совета.

    Пенс сказал, что США почти "полвека назад выиграли гонку за Луну". "Теперь мы выиграем гонку за космос в XXI веке", — утверждает он.

    "Накануне мы отмечали 60 лет со дня запуска советского спутника, который изменил ход истории. Тогда началась гонка за космос", — сказал Пенс.

    По его словам, "это заставило США предпринимать свои действия". Пенс признал, что "в самом начале Советский Союз захватил лидерство". Однако, утверждает он, "уже спустя 12 лет США лидировали в космосе".

    Напомним, в ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины.

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