Выяснились новые подробности об убитой на Мальте журналистке

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. За девять дней до гибели мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия хотела получить консультацию адвоката по поводу своего нового материала, сообщает издание Malta Today.

По данным издания, встреча журналистки с адвокатом Роберто Монтальто (Roberto Montalto) так и не состоялась, однако Гализия успела передать ему информацию касательно своего нового материала. Монтальто не стал раскрывать эти данные СМИ, передав их полиции.

"Учитывая то, что она написала и что происходит вокруг нас, я чувствовал, что должен передать полиции переписку с ней", — цитирует издание адвоката погибшей.

Отмечается, что ранее журналистка уже несколько раз обращалась к Монтальто за советами, однако в последний раз она требовала встречи с адвокатом с "необычной настойчивостью".

Ранее премьер министр Мальты Мускат заявил, что правительство готово выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналистки. Кроме того, мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов.

Журналистка и блогер Дафни Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа. По данным СМИ, машину взорвали дистанционно с помощью мобильного телефона. Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и заявила о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах".