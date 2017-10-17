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    Названы детали гибели журналистки, работавшей над "панамским досье"

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    Дафни Каруана Гализия погибла в мальтийском селении Бидниджа в результате взрыва ее автомобиля. По данным СМИ, две недели назад она заявила в полицию о том, что ей угрожают.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    tvm.com.mt

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия, заявившая о связи премьер-министра Джозефа Муската и его жены с компанией, которая фигурирует в панамских документах, погибла при взрыве ее машины, сообщила местная газета Times of Malta.

    По сообщению газеты, журналистка погибла в понедельник днем в мальтийском селении Бидниджа (Bidnija), когда ее автомобиль взорвался. Информации о том, что вызвало взрыв, пока нет.

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    Полиция заявила, что тело жертвы еще не опознано. Однако, по словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, предварительные данные свидетельствуют о том, что это была Гализия. Мускат отметил, что мальтийское правительство обратилось к США с просьбой прислать сотрудников ФБР для помощи в расследовании инцидента.

    tvm.com.mt
    "Панамское досье". На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте

    "Я не успокоюсь, пока справедливость не будет восстановлена", — заявил Мускат. Премьер министр осудил эту "варварскую атаку", добавив, что Гализия была его "суровым критиком".

    Как сообщает местный телеканал TVM, две недели назад Гализия заявила в полицию о том, что ей угрожают.

    tvm.com.mt
    "Панамское досье". На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте

    Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

    В апреле этого года мальтийская Гализия провела собственное расследование, в ходе которого обнаружила, что мелькавшая в панамских документах оффшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus. Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с компанией Egrant.

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