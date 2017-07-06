Эхо "панамских документов". Порошенко "под прицелом" Германии - Воля

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Правоохранители будут анализировать для выявления состава преступления "панамские документы", которые за пять миллионов евро купила немецкая полиция.

Украина попала в перечень стран, где правительство не намерено проводить расследование относительно так называемых панамских документов. Об этом говорится в сообщении международного консорциума журналистских расследований.

Историю с "панамскими документами" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

Какие козыри теперь в руках у Германии? Это может быть борьбой за лидерство в ЕС — кто купил документы, у того и есть компромат на соседа?

— Тут вопрос главный, все купили досье или не все? С одной стороны, судя по той информации, которая была в прошлом году и в этом, Германия вроде бы не находится в списке тех стран, представители которой фигурируют в этом досье панамском в качестве людей, которые совершали нарушения, в том числе уходили от уплаты налогов. Если действительно по-прежнему остается все в силе, то в любом случае, даже если бы там и были германские какие-то представители, попутно попадает какая-то информация к Германии, которая не касается самой страны. И тут вопрос: то ли полностью досье куплено, то ли какая-то часть. В любом случае Германия получит какую-то информацию. Если это досье полностью, то да, тогда у Германии может появиться немало новых, интересных таких возможностей для влияния как внутриполитические процессы, так и на многие внешнеполитические процессы. Потому что я слышал, вы упомянули нашего президента. Кроме того, надо понимать, что в США тоже, хотя вроде бы прямо не фигурировали в этом скандале, но тоже всплыл "Сбербанк России" и Хиллари Клинтон оказалась причастна косвенно через людей, которые работали в её избирательной кампании. Чем фонд, лоббистская организация помогала, вроде бы России добиться снятия санкций в случае победы Хиллари Клинтон. Поэтому там может быть очень много интересной информации, которую руководство Германии может использовать как в рамках ЕС, в отношении своих евросоюзовских партнеров, так и в отношении Украины, РФ, США, и многих других. Не говоря уже о Ближнем Востоке, Латинской Америке. Поэтому да, есть такая вероятность, но полностью досье или не полностью. И если говорить о том, как быстро будут использованы определенные файлы, там их несколько миллионов и обработка, несколько десятков даже, по-моему, и обработка их займет несколько месяцев, насколько я понял. Поэтому, как бы, если какие-то досье уже отобраны, разобраны, и они представляют оперативную политическую ценность для оказания влияния на кого-то, по какому-то вопросу, то мы уже увидим определенные изменения, как минимум, в августе-сентябре.

А можно связать это событие — покупка документов базы — и предстоящие парламентские выборы в Германии?

— Не исключено, что такая связь присутствует, потому что интересный тоже нюанс — купило это панамское досье не федеральное правительство Германии, а полиция одного из субъектов федерации, ФРГ. Не исключено, что кто-то рассчитывает таким образом возможно что-то все-таки найти, такое, где будут упомянуты немецкие политики и использовать это в контексте выборов. Потому что мы знаем, что ситуация в Германии с рейтингами выглядит так, что блок Ангелы Меркель, ХДС, плюс союзная партия ХСС, они существенно опережают своих главных конкурентов в лице социал-демократической партии Германии. И какие-то скандалы, связанные с неуплатой налогов, могут быть использованы как социал-демократами в борьбе против Меркель и её коалиции, так и в обратном направлении. В том числе это люди Меркель купили досье, поэтому они могут заработать баллы, если покажут, как они борются с коррупцией и неуплатой налогов.

Если вспомнить, что завтра саммит G20? Меркель как-то может использовать это в своих целях?

— Определенная интрига может присутствовать в этом. Но как я уже сказал, кстати, это еще один вопрос актуализирует, а когда была совершена сделка? То есть, получила ли уже германская полиция, Германия, в свое распоряжение досье? То есть, есть ли время для того, чтобы что-то там посмотреть перед саммитом? Чтобы потом использовать. Поэтому да, вот в определенном смысле, психологическом, политическом, этот момент может присутствовать: а вдруг у Меркель уже есть досье, карта на кого-то. И теоретически, при желании, Меркель могла бы по крайней мере поиграть этим. То есть, намеками, блефовать, говорить: "А вот у меня досье есть". И если что, то даже не зная, а просто использовать сам факт приобретения досье немецкой полицией как элемент какого-то манипулирования. Но я не думаю пока, что что-то связанное с досье произойдет именно на этом саммите. Скорее это уже более поздние этапы политические, через месяц-три, по мере того, как досье будет разбираться, анализироваться, систематизироваться.

Почему именно немецкая полиция заинтересовалась этим?

— Германия — одно из тех государств, которые в общем-то в экономическом смысле входит в "Большую двадцатку". В политическом смысле они тоже вроде как входят в семерку. Но у Германии еще есть возможности для политического международно-политического роста. То есть для усиления своего влияния. Политического влияния в международной политике и вообще политики никогда не бывает мало или достаточно. Поэтому я думаю, что вот опять-таки, кто именно стоит за этой формулировкой. Если это люди из правительства Германии, то есть люди Меркель, тогда однозначно, что это не просто борьба с возможной неуплатой налога или совершенной уже кем-то. В любом случае это однозначно будет способствовать повышению политического влияния Германии как в европейской политике, в рамках ЕС, так и возможно на периферии ЕС. То есть, в том числе туда же попадает досье и на нашего президента, которое там существует. Мы знаем, что юристы президента сказали, что там на самом деле нечего расследовать, никакого злоупотребления нет, был трастовый фонд. Но теперь на это же посмотрят другие юристы, немецкие юристы, а их точка зрения может быть отличная от нашей. Поэтому неизвестно, что там будет. Геннадий Труханов, мэр Одессы, из наших был, что-то там про Игоря Кононенко могут насобирать. В том числе на Владимира Путина что-то. Хотя на Путина мало что может повлиять. Но тем не менее интересных много моментов. Может быть Дональда Трампа заинтересует это досье в контексте борьбы с Клинтон, если там фигурируют "Сбербанк России". Также апрельский скандал в США 2016 года. Он как-то ушел в тень. За этим потоком событий ушел непонятно в какой план. Поэтому там очень много интересных моментов можно обнаружить, но будут ли это афишировать? Скорее как элемент манипулирования будут использовать.

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Другие оффшорные зоны могут продать этот документ? Или это не в их интересах?

— Скорее не продадут по одной простой причине, что панамское досье, оно же не было добровольно фирмой обнародовано или кому-то передано. Оно было украдено, похищено это досье, или выложено. То есть это не санкционированная утечка документов. Поэтому у тех, у кого кто украл, обладает этими документами сейчас, но не сама фирма, у тех и купили. А вот другими оффшорными зонами, если подобное что-то произойдет, кто-то взломает архивы какой-то очередной компании оффшорной, скажет, у меня есть данные — покупайте. Или службы организуют каких-то хакеров, службы какой-то страны, чтобы взломали эти архивы, тогда, скорее всего, да. Может раскрыться еще одна раковина еще одной оффшорной зоны.

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