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    Экс-президент Панамы задержан в Майами для экстрадиции

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    Рикардо Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны.
    Задержание. Архивное фото
    flickr.com/Keith Allison

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Министерство юстиции США задержало в Майами бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, сообщает портал Estrella.

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    Данную новость порталу подтвердили родственники Мартинелли. Как ожидается, в ближайшее время он должен быть экстрадирован на родину.

    В конце мая Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом. Выданный в его отношении так называемый "красный циркуляр" предполагал незамедлительный арест и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и находящегося на территории другого государства.

    Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.

    Напомним, в конце мая стало известно, что экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в больнице в возрасте 83 лет. 

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