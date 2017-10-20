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    В мире

    Король Испании высказался о попытке раскола страны

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (160)

    (обновлено: )30
    Как отметил король, "Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов".
    Король Испании Фелипе VI
    wikipedia

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Король Испаии Фелипе VI заявил, что власти страны должна противостоять попыткам каталонского руководства расколоть ее.

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    "Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов, с уважением нашей конституции, и в соответствии с ценностями и принципами парламентской демократии, в которой мы живем 39 лет", — заявил глава Испании на церемонии вручения премии Принцессы Астурийской.

    Таким образом глава государства, по сути, высказался за применение 155-й статьи конституции, которая предполагает возможность приостановки автономного статуса Каталонии.

    "Испания XXI века, в котором Каталония есть и будет важной частью, должна основываться на объединении усилий, чувств, привязанностей и проектов…", — заявил король Фелипе VI.

    В четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава правительства (женералитета) Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.

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    В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

    Совет министров Испании 21 октября соберется на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.

    155-я статья ни разу не применялась с момента принятия конституции в 1978 году. Она предполагает отзыв автономного статуса, если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании.

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