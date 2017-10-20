Названа дата голосования в Испании по ограничению самоуправления Каталонии

КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Испанский сенат (верхняя палата парламента) не раньше 27 октября утвердит применение 155 статьи конституции, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии, сообщили РИА Новости в сенате.

Как сообщили в пресс-службе, точная дата голосования будет обсуждаться в субботу, 21 октября, на заседании президиума сената.

"Это может быть 27 октября или позже. Раньше точно нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что до голосования должны быть соблюдены процедурные формальности.

Правящая Народная партия обладает в сенате абсолютным большинством, а значит, проблем с одобрением мер, предложенных правительством страны, там не возникнет.

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Правительство Испании после чрезвычайного заседания в субботу, 21 октября, направит председателю сената Пио Гарсии Эскудеро конкретные предложения по применению 155 статьи и требованиям к главе женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону. В верхней палате будет создана специальная комиссия из 27 сенаторов, которую возглавит Эскудеро. Первая встреча комиссии пройдет, скорее всего, в понедельник.

Пучдемону предложат представить свои аргументы в пользу того, чтобы 155 статья конституции не была применена, а также лично выступить в верхней палате.

В четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.

155 статья ни разу не применялась с момента принятия конституции в 1978 году. Она предполагает отзыв автономного статуса, если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании. Согласно этой статье, сначала правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа нет, правительство может, с согласия абсолютного большинства сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты общегосударственных интересов. При этом правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономного сообщества.