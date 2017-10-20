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    Мадрид сообщил, когда запустит процесс лишения Каталонии автономии

    Тема:

    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии (158)

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    Выступая в бельгийской столице, куда испанский премьер Мариано Рахой прибыл на саммит ЕС, политик заявил, что "решение о принятии 155-й статьи будет принято Советом министров Испании завтра".
    Флаг Испании
    Associated Press Andres Kudacki

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина, Сергей Сарымов. Правительство Испании на заседании в предстоящую субботу намерено применить статью 155 Конституции страны, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, заявил испанский премьер Мариано Рахой на пресс-конференции в Брюсселе.

    Выступая в бельгийской столице, куда Рахой прибыл на саммит ЕС, премьер заявил, что "решение о принятии 155-й статьи будет принято Советом министров Испании завтра". По его словам, в данном вопросе "достигнута предельная ситуация". "Завтра Совет министров выполнит свое обязательство по восстановлению законной ситуации", — сказал Мариано Рахой.

    "Мы должны восстановить законность. Не может быть территории, где правительством не соблюдается закон, — отметил испанский премьер. — Цель у нас двойная: вернуться к законности и восстановить институциональную норму".

    Рахой прокомментировал предложение главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона вступить в диалог, заявив, что на протяжении своей долгой политической карьеры "общался со многими руководителями каталонского правительства".

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    REUTERS Susana Vera
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    По словам премьера, он неоднократно пытался поговорить с нынешним главой женералитата Каталонии, в том числе, через различные институты власти — через глав автономий, сенат и конгресс Испании.

    В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

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    После этого глава правительства автономии Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

    Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

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