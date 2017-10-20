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    В мире

    Обама осудил текущее положение дел в Америке

    (обновлено: )15303
    За получасовую речь Барак Обама ни разу не назвал имени действующего президента США, но, очевидно, апеллировал к главе государства и его политике в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.
    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама и Мишель Обама в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года
    Robyn BECK / AFP

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама раскритиковал текущее положение дел в Америке, заявив, что нынешняя политика "заражает" общество.

    "Никому не нравится то, что мы видим… вместо того, чтобы политика отражала наши ценности, политика заражает наши сообщества", — сказал Обама на своем первом после окончания президентского срока выступлении. Экс-президент США выступил в штате Виргиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на губернаторских выборах.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп "подчистил" после Обамы и вызвал новое волнение в США

    "Вместо того, чтобы искать пути для взаимодействия и на практике работать вместе, мы получили тех, кто намеренно пытаются демонизировать тех, мнение которых отличается, собрать базу, потому что это дает кратковременную тактическую выгоду", — сказал Обама.

    "Вы знаете, я последнее время мало комментирую политику, но я знаю точно, если ты выигрываешь кампанию, разделяя людей, у тебя не получится управлять ими после, ты не можешь объединить их", — заявил 44-й президент США. За получасовую речь он ни разу не назвал имени действующего президента, но, очевидно, апеллировал не только к губернаторской гонке в Виргинии, но прежде всего к главе государства и его политике в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.

    Только за последнюю неделю риторику и политику Трампа раскритиковали сенатор-республиканец Джон Маккейн и экс-президент США Джордж Буш-младший. Выступая в нью-йоркском Bush Institute в четверг, бывший президент США не назвал Трампа по имени, однако подробно разобрал подход нынешнего главы, предполагающий меры против мигрантов, беженцев и свободной торговли. Буш заявил, что сейчас есть "тенденция к тому, чтобы замкнуться в себе", и опасность опоры на "грубый расчет интересов".

    Маккейн в свою очередь предупредил, что США скатываются к "лженационализму". Несмотря на то, что он также не называл имени Трампа, его критика была воспринята однозначно и президент даже пригрозил сенатору в радиоэфире возможной местью.

    Ранее сообщалось, что американские налогоплательщики заплатят 1,15 миллиона долларов за содержание экс-президента США Барака Обамы в 2018 году.

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