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    Содержание Обамы обойдется американцам в $1 млн

    (обновлено: )59
    Как сообщают американские СМИ, на содержание экс-президента Барака Обамы будет потрачено больше, чем на предыдущих президентов. В выплаты входят пенсии экс-президентов, а также они покрывают расходы на офис и связь.
    Барак Обама. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Американские налогоплательщики заплатят 1,15 миллиона долларов за содержание экс-президента США Барака Обамы в 2018 году, пишет издание Washington Times.

    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com
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    Как пишет газета, на содержание Обамы будет потрачено больше, чем на предыдущих президентов. Так, за содержание Джорджа Буша-старшего американцы заплатят 942 тысячи долларов, а Джимми Картера — 456 тысяч долларов.

    Эти выплаты производятся в соответствии с законом, принятым в 1950-х годах. В них входят пенсий экс-президентов, а также они покрывают расходы на офис и связь. При этом содержание охраны экс-лидеров США не входит в эти расходы. Предположительно, безопасность президентов обходится в десятки миллионов долларов.

    Ранее сообщалость, что экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока.

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