Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл

Семья бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году приняла участие в высадке деревьев в парке Кенилворт Акватик Гарденс в Вашингтоне. На днях на форуме Reddit политику устроили фотошоп-батл.

Снимок, который стал основой для огромного количества фотожаб, еще в первые 100 дней Обамы на посту сделал его штатный фотограф Пит Соуза, но пользователи обратили на него внимание только на днях. Вероятно, дело в том, что из фото можно сделать вывод, будто всю "грязную" работу сделала Мишель, а ее муж больше наблюдал, стоя в рубашке с белым воротничком.