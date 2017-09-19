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    Фотоленты

    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл

    (обновлено: )1
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    reddit.com

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    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл

    Семья бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году приняла участие в высадке деревьев в парке Кенилворт Акватик Гарденс в Вашингтоне. На днях на форуме Reddit политику устроили фотошоп-батл.

    Снимок, который стал основой для огромного количества фотожаб, еще в первые 100 дней Обамы на посту сделал его штатный фотограф Пит Соуза, но пользователи обратили на него внимание только на днях. Вероятно, дело в том, что из фото можно сделать вывод, будто всю "грязную" работу сделала Мишель, а ее муж больше наблюдал, стоя в рубашке с белым воротничком.

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