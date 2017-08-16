Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Запись в Twitter бывшего президента США Барака Обамы стала самой популярной за всю историю существования социальной сети, свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей.

Запись была сделана после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.

В Twitter Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделу. Как пишет Independent, к твиту прикреплена фотография Обамы у окна детского сада, сделанная в 2011 году фотографом Питом Соузой. Из окна вместе смотрят на президента дети разных рас.

twitter.com/barackobama Запись в Twitter бывшего президента США Барака Обамы

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность — Нельсон Мандела", — написал Обама. Запись была разделена на три твита.

Первая часть записи набрала более 2,73 миллиона лайков.

Ранее самым популярным твитом была запись певицы Арианы Гранде после теракта 22 мая в Манчестере: "Разбита. От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов". Этот твит набрал около 2,72 миллиона лайков.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.