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    Зарубежье

    ТОП событий в мире 4 сентября: "успех" КНДР, дебаты в ФРГ, советы Обамы

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (647)

    (обновлено: )55
    Мировые СМИ в понедельник 4 сентября пишут о таких темах: новый виток с испытанием оружия в КНДР, первые политические дебаты накануне выборов в Германии, письмо Обамы своему преемнику.
    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj

    РИА Новости Украина

    "Превосходный успех" КНДР

    Передовицы западных СМИ пестрят заголовками о ядерном испытании КНДР. Северная Корея в воскресенье сообщила о проведении шестого и значительно более крупного ядерного испытания. Спустя несколько часов после испытания СМИ КНДР опубликовали фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который осматривает боеголовку и охарактеризовали испытание "превосходным успехом", пишет газета Times.

    Андрей Видишенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Запад против КНДР. Видишенко об "играх в обезьяну с гранатой"

    Издание Wall Street Journal отмечает, что ситуация на Корейском полуострове принимает форму "крупнейшего внешнеполитического кризиса" для президента США Дональда Трампа. Washington Post пишет, что взрыв от устройства был в пять раз мощнее, чем во время предыдущего испытания. "Достаточно сильный взрыв, чтобы уничтожить крупный город", пишет газета, в то же время подчеркивая, что необходимо подтверждение того, что бомба действительно была термоядерной, как об этом заявили в Пхеньяне. Если так, то это станет "триумфом различного масштаба" для КНДР. Еще одна американская газета New York Times приводит оценку экспертов, которые считают, что мощность взрыва, сотрясшего землю, была минимум в 4 и максимум в 16 раз больше, чем какие-либо другие взрывы, проводившиеся КНДР. Другие западные СМИ, в том числе Guardian, Times и Independent приводят реакцию США и их союзников в регионе вслед за ядерным испытанием КНДР. Так, Трамп не стал исключать возможность атаки на КНДР, сказав: "Посмотрим". Южная Корея после ядерного испытания КНДР сообщила о намерении рассмотреть возможность размещения мощного оружия США на своей территории.

    Смотрите также: "Ядерные мускулы". Первые фото запуска КНДР ракеты над Японией

    Меркель против Шульца

    В воскресенье в Германии состоялись теледебаты между основными претендентами на пост канцлера. Действующему главе правительства Ангеле Меркель противостоял соперник от социал-демократов Мартин Шульц. В то время как порядка половины избирателей пока не определились, за кого из них отдать голос, для отстающего по результатам опросов Шульца дебаты "лицом к лицу" являлись наиболее подходящей возможностью, чтобы повлиять на результаты выборов в Бундестаг 24 сентября и таким образом помешать переизбранию Меркель на четвертый срок, пишет газета Guardian. Кандидаты посвятили 90 минут теледебатов ряду тем, однако в центре внимания находился вопрос о мигрантах, по которому Меркель пришлось занять оборонительную позицию, в то время как Шульц критиковал ее за миграционную политику, что, однако, не впечатляло находившую ответы Меркель, пишет европейская версия журнала Politico. В целом, другие западные газеты (Independent, Times) отмечают, что Меркель произвела более положительное впечатление, чем Шульц. Так опрос телеканала ARD показал, что большинство зрителей отдали победу в теледебатах действующему канцлеру.

    Советы Обамы

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Washington Times: как Трамп добивается успеха в сделке по Украине

    Бывший президент США Барак Обама оставил в Овальном кабинете Белого дома письмо своему преемнику Дональду Трамп в день его инаугурации 20 января 2017 года. Обама призывал Трампа сохранить мировой порядок, от которого зависит "безопасность и богатство" США, а также оставил ряд других советов. Содержание записки, опубликованной американским телеканалом CNN, заинтересовало многие СМИ. Газета New York Times характеризует письмо как "поздравительное, так и предостерегающее", отмечая, что президенты традиционно оставляют свои преемникам послания с советами и пожеланиями. Издание Guardian вспоминает слова новоиспеченного на тот момент американского президента – "красивое". "Мы даже не будем рассказывать прессе, что в этом письме", — добавил тогда Трамп. Другое британское издание Telegraph указывает на наставнический характер письма: Обама советовал Трампу делать все для того, чтобы "каждый ребенок и семья" в США добились успеха, призывал "оставить институты демократии такими же крепкими, какими они нам достались", и рекомендовал находить время для семьи и друзей на посту президента.

    Репортер и ИГ

    Боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к терактам, об этом пишут многие британские СМИ. Издание Guardian сообщило, что телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ призывал журналиста Би-би-си, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей. Как отмечает газета Metro, попытка завербовать имела место за год до теракта на Лондонском мосту, который произошел в начале июня 2017 года и унес жизни восьми человек. Связи между вербовщиками группировки и корреспондентом осуществлялась через зашифрованный сайт, а после того, как один из боевиков был убит в Сирии, общение продолжил другой член группировки. Власти были в курсе этого, пишут СМИ. Издание Times отмечает, что боевики ИГ в целом использовали секретные каналы сообщений в своих призывах к атакам в Лондоне, в том числе и в Вестминстере.

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