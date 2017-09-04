ТОП событий в мире 4 сентября: "успех" КНДР, дебаты в ФРГ, советы Обамы

РИА Новости Украина

"Превосходный успех" КНДР

Передовицы западных СМИ пестрят заголовками о ядерном испытании КНДР. Северная Корея в воскресенье сообщила о проведении шестого и значительно более крупного ядерного испытания. Спустя несколько часов после испытания СМИ КНДР опубликовали фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который осматривает боеголовку и охарактеризовали испытание "превосходным успехом", пишет газета Times.

Издание Wall Street Journal отмечает, что ситуация на Корейском полуострове принимает форму "крупнейшего внешнеполитического кризиса" для президента США Дональда Трампа. Washington Post пишет, что взрыв от устройства был в пять раз мощнее, чем во время предыдущего испытания. "Достаточно сильный взрыв, чтобы уничтожить крупный город", пишет газета, в то же время подчеркивая, что необходимо подтверждение того, что бомба действительно была термоядерной, как об этом заявили в Пхеньяне. Если так, то это станет "триумфом различного масштаба" для КНДР. Еще одна американская газета New York Times приводит оценку экспертов, которые считают, что мощность взрыва, сотрясшего землю, была минимум в 4 и максимум в 16 раз больше, чем какие-либо другие взрывы, проводившиеся КНДР. Другие западные СМИ, в том числе Guardian, Times и Independent приводят реакцию США и их союзников в регионе вслед за ядерным испытанием КНДР. Так, Трамп не стал исключать возможность атаки на КНДР, сказав: "Посмотрим". Южная Корея после ядерного испытания КНДР сообщила о намерении рассмотреть возможность размещения мощного оружия США на своей территории.

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Меркель против Шульца

В воскресенье в Германии состоялись теледебаты между основными претендентами на пост канцлера. Действующему главе правительства Ангеле Меркель противостоял соперник от социал-демократов Мартин Шульц. В то время как порядка половины избирателей пока не определились, за кого из них отдать голос, для отстающего по результатам опросов Шульца дебаты "лицом к лицу" являлись наиболее подходящей возможностью, чтобы повлиять на результаты выборов в Бундестаг 24 сентября и таким образом помешать переизбранию Меркель на четвертый срок, пишет газета Guardian. Кандидаты посвятили 90 минут теледебатов ряду тем, однако в центре внимания находился вопрос о мигрантах, по которому Меркель пришлось занять оборонительную позицию, в то время как Шульц критиковал ее за миграционную политику, что, однако, не впечатляло находившую ответы Меркель, пишет европейская версия журнала Politico. В целом, другие западные газеты (Independent, Times) отмечают, что Меркель произвела более положительное впечатление, чем Шульц. Так опрос телеканала ARD показал, что большинство зрителей отдали победу в теледебатах действующему канцлеру.

Советы Обамы

Бывший президент США Барак Обама оставил в Овальном кабинете Белого дома письмо своему преемнику Дональду Трамп в день его инаугурации 20 января 2017 года. Обама призывал Трампа сохранить мировой порядок, от которого зависит "безопасность и богатство" США, а также оставил ряд других советов. Содержание записки, опубликованной американским телеканалом CNN, заинтересовало многие СМИ. Газета New York Times характеризует письмо как "поздравительное, так и предостерегающее", отмечая, что президенты традиционно оставляют свои преемникам послания с советами и пожеланиями. Издание Guardian вспоминает слова новоиспеченного на тот момент американского президента – "красивое". "Мы даже не будем рассказывать прессе, что в этом письме", — добавил тогда Трамп. Другое британское издание Telegraph указывает на наставнический характер письма: Обама советовал Трампу делать все для того, чтобы "каждый ребенок и семья" в США добились успеха, призывал "оставить институты демократии такими же крепкими, какими они нам достались", и рекомендовал находить время для семьи и друзей на посту президента.

Репортер и ИГ

Боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к терактам, об этом пишут многие британские СМИ. Издание Guardian сообщило, что телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ призывал журналиста Би-би-си, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей. Как отмечает газета Metro, попытка завербовать имела место за год до теракта на Лондонском мосту, который произошел в начале июня 2017 года и унес жизни восьми человек. Связи между вербовщиками группировки и корреспондентом осуществлялась через зашифрованный сайт, а после того, как один из боевиков был убит в Сирии, общение продолжил другой член группировки. Власти были в курсе этого, пишут СМИ. Издание Times отмечает, что боевики ИГ в целом использовали секретные каналы сообщений в своих призывах к атакам в Лондоне, в том числе и в Вестминстере.