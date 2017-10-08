В Египте при раскопках погибли "черные археологи"

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости Украина. В районе комплекса Эдфу провинции Асуан на юге Египта погибли трое "черных археологов", нелегально проводивших раскопки в поисках древнеегипетских артефактов.

Как пишет новостной портал "Йоум7", они погибли от отравления газом.

По имеющейся информации, "черные копатели" проводили незаконные раскопки прямо на территории частного дома в деревне Мохамид, расположенной недалеко от Эдфу. В полу дома был проделан лаз и вырыта шахта глубиной 16 метров. От главного тоннеля был организован боковой коридор, где и погибли копатели, задохнувшиеся бытовым газом из поврежденного баллона, который они использовали для электрогенератора.

Об исчезновении соседей в полицию сообщили жители деревни. При осмотре дома полицейские обнаружили шахту с боковым тоннелем, откуда извлекли тела трех погибших. Еще один участник раскопок с отравлением был доставлен в больницу.

Современные деревни в районе населенного пункта и археологического комплекса Эдфу на юге Египта стоят буквально на руинах древнеегипетского города, от которого до наших дней сохранился знаменитый храм бога-сокола Гора. Местных жителей очень часто ловят на незаконных археологических раскопках, которые они ведут на территории своих домов и приусадебных хозяйств в поисках ценных артефактов для последующей продажи.