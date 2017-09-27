Археологи нашли кувшин с обезглавленными жабами в гробнице в Иерусалиме

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Кувшин с обезглавленными жабами обнаружили израильские археологи, вскрыв в ходе раскопок в Иерусалиме гробницу возрастом 4 тысячи лет, сообщило Управление древностей страны.

Ученые связывают находку с обрядом подношения усопшим, но не берутся однозначно судить, что именно означали земноводные с отсеченными головами, с точки зрения древних жителей Ханаана.

"Когда мы отвалили камень, закрывавший вход в гробницу, то с волнением обнаружили нетронутые чаши и кувшины. В одном из них, к нашему удивлению, нашлась горстка мелких костей. Проведенные исследования позволили установить, что это останки по меньшей мере девяти жаб. Интересно, что их предварительно обезглавили", — сказали руководители раскопок Шуа Кисилевич и Зоар Туржеман-Яфе.

Археологические поиски, в ходе которых была сделана находка, проводились при подготовке к расширению одного из жилых кварталов Иерусалима.

"Для археолога запечатанная в древности гробница — бесценное сокровище. Своего рода "капсула времени", где мы видим объекты в их почти первозданном виде. В те времена было принято хоронить мертвых вместе с подношениями, которые, как тогда верили, должны были им служить в загробном мире", — говорят ученые.