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    ИГ взяла ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе

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    Ответственность за убийство двух женщин неизвестным с ножом на вокзале в Марселе взяла террористическая группировка "Исламское государство". Полиция ликвидировала злоумышленника.
    Полиция Франции
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, в результате которого погибли две женщины, передает агентство Рейтер.

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    В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.

    Глава МВД Франции Жерар Коллон ранее заявил, что нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты.

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