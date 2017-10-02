ИГ взяла ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе, в результате которого погибли две женщины, передает агентство Рейтер.

Читайте также: Во Франции предотвратили подготовку теракта

В воскресенье неизвестный с ножом, выкрикивая "Аллах акбар", напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две женщины.

Глава МВД Франции Жерар Коллон ранее заявил, что нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты.