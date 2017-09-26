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    В мире

    Греческие СМИ проводят масштабную забастовку

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    С 6 утра вторника до 6 утра среды в Греции не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов. СМИ Греции требуют сохранить систему дополнительного социального страхования.
    Флаг Греции
    REUTERS Yannis Behrakis

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. По решению профсоюзов во вторник проходит 24-часовая забастовка во всех СМИ Греции с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушать трудовые и социальные права сотрудников средств массовой информации.

    С 6 утра вторника до 6 утра среды не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов.

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    В заявлении профсоюзов говорится, что за год переговоров с правительством и работодателями ничего не удалось добиться для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP. Благодаря этому фонду журналисты получали дополнительные пенсии, единовременную финансовую помощь в случае необходимости, медицинское обслуживание.

    В последние годы финансового кризиса фонд переживает трудности, для его сохранения необходимы средства.

    Как заявили профсоюзы, работодатели препятствуют работе фонда и не вносят взносы в EDOEAP, в то время как правительство не приняло законодательную инициативу по решению острой проблемы, и фонду угрожает крах, он не может выплачивать пенсии и оказывать медицинскую помощь.

    Профсоюз требует поддержать и расширить работу фонда с включением в него всех сотрудников всех без исключения средств массовой информации, стабильной работы для всех с равными правами, достойной заработной платы и пенсий, эффективных мер по борьбе с безработицей, подписания коллективных трудовых соглашений.

    Работники прессы также требуют свободы печати.

    Напомним, ранее неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ), базирующаяся в Нью-Йорке, направила открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что последние действия Службы безопасности Украины в отношении прессы подрывают свободу слова.

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