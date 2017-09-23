В Греции рухнул самолет: погибли два украинца - СМИ

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Греции в районе Керасия в пятницу, 22 сентября, потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились два украинца, передает "112 Украина" со ссылкой на издание Patras Times.

Сообщается, что самолет, который следовал из греческого города Александруполус в Бухарест, рухнул в горном ущелье. Незадолго до катастрофы с самолетом была потеряна связь.

В ходе поисковых работ спасатели обнаружили в горах обломки самолета и тела двух погибших. По данным греческих экстренных служб, находившиеся в самолете были гражданами Украины.

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