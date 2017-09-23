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    В Греции рухнул самолет: погибли два украинца - СМИ

    (обновлено: )102
    По данным СМИ, самолет, который следовал из греческого города Александруполус в Бухарест, рухнул в горном ущелье. Незадолго до катастрофы с самолетом была потеряна связь.
    Скорая в Греции. Архивное фото
    Associated Press Thanassis Stavrakis

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Греции в районе Керасия в пятницу, 22 сентября, потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились два украинца, передает "112 Украина" со ссылкой на издание Patras Times.

    Сообщается, что самолет, который следовал из греческого города Александруполус в Бухарест, рухнул в горном ущелье. Незадолго до катастрофы с самолетом была потеряна связь.

    В ходе поисковых работ спасатели обнаружили в горах обломки самолета и тела двух погибших. По данным греческих экстренных служб, находившиеся в самолете были гражданами Украины.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника

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