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    Общество

    Действия СБУ угрожают свободе слова - Комитет защиты журналистов

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (265)

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    В открытом письме Комитета защиты журналистов президенту Украины Перу Порошенко отмечается, что "СБУ избирала своей целью редакции и журналистов по обвинениям, которые представляются нам политически мотивированными".
    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ), базирующаяся в Нью-Йорке, направила открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что последние действия Службы безопасности Украины в отношении прессы подрывают свободу слова.

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    Служба безопасности Украины
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    "Мы считаем себя обязанными написать вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность действиями государственной Службы безопасности (СБУ), которые вызывают значительную угрозу свободе прессы на Украине. По крайней мере в семи отдельных инцидентах, которые зафиксировала CPJ на протяжении последних двух месяцев, СБУ избирала своей целью редакции и журналистов по обвинениям, которые представляются нам политически мотивированными, местью за критические репортажи", — говорится в открытом письме, которое подписал исполнительный директор организации Джоэль Саймон.

    CPJ перечисляет эти случаи. Среди них требование к порталу "Украинская правда" снять с сайта статью от 24 января, в которой говорилось, что правительство не совершенствует оборонные возможности страны. Также 14, 29 и 30 августа агенты СБУ не пускали в страну журналистов, запрещая им въезд на три года — речь идет о корреспонденте ВГТРК Тамаре Нерсесян, испанском журналисте Антонио Памплиега Мануэля Анхель Састре и журналистке Первого канала Анне Курбатовой. Кроме того, упоминается случай журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Также CPJ пишет о давлении на сайт Strana.ua, включающее обыски и изъятие документов. Кроме того, в организации обеспокоены обысками в медиахолдинге "Вести".

    "Власти делят журналистов на тех, кого они считают дружественными Украине, и тех, кого считают не патриотически настроенными. Эти действия противоречат усилиям вашего правительства по трансформации страны в современную европейскую демократию", — пишут в CPJ в адрес Порошенко. Они призывают, чтобы СБУ "воздерживалась от угроз СМИ и не избирала своей целью журналистов за то, что они делают свою работу".

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