Хроника 23 сентября: гибель украинцев в Греции, покушение на министра ДНР, гарь в Киеве

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого был ранен министр доходов самопровозглашенной народной республики Александр Тимофеев, Киев накрыл смог с запахом гари, а в Греции разбился самолет с украинцами. Подробнее о событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Греции рухнул самолет, погибли украинцы

Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом. По данным МИД Украины, глава полиции города Комотини предоставил данные, что тела погибших в авиакатастрофе украинцев найдены, их транспортировали в морг.

Взрыв в Донецке

На проспекте Мира в центре Донецка накануне утром прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил факт покушения на убийство министра доходов и сборов ДНР. "Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", — отметил он. По его словам, в результате взрывов пострадали восемь человек. Все находятся в тяжелом состоянии. Сам министр жив, но находится в реанимации в критическом состоянии.

Гарь в Киеве

Киев в субботу накрыло смогом с запахом гари. Как сообщили в ГСЧС, причиной запаха гари стала метеорологическая дымка.

"Предварительно — никакого возгорания не было… Причина запаха дыма в центре Киева — метеорологическая дымка", — сообщают спасатели. Там пояснили, что такая дымка возникает из-за накопления и удержания вредных примесей в приземном слое воздуха.

Порошенко и глава МИД Канады поговорили на украинском

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Канаду встретился с главой МИД страны Христей Фриланд.

"Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке. Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Ранеее провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Порошенко также вместе с супругой Мариной принял участие в торжественной церемонии открытия "Игр Непокоренных", в которых в этом году впервые будет соревноваться украинская команда.

Град в Бердичеве и ЧС

В Бердичеве Житомирской области объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения накануне градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения. "От населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуется капитальный ремонт или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн. грн", — сообщили в ГСЧС.

Волкер высказался о возможности выборов в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.

"Их невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории. Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой — в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", — подчеркнул спецпредставитель США. По его словам, нужно решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность принять участие в выборах.

Новая служба по управлению тюрьмами

Кабинет министров создал новую исполнительную службу, которая будет управлять пенитенциарной системой Украины, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. "На позапрошлом Кабмине мы приняли решение о создании исполнительной службы. Думаю, ей и будут переданы все эти полномочия, которые правильно считаются несвойственными. Это будет отдельное юридическое лицо, которое будет решать весь комплекс задач, кроме формирования политики в сфере пенитенциарной службы", — отметил Саенко.

Сейчас Минюст руководит тюрьмами, предприятиями, на которых работают заключенные, а также медицинскими учреждениями, в которых они лечатся.

Арест счетов и имущества сына Азарова

Арест наложен на имущество и счета в банках в Украине, Италии и Швейцарии сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова, сообщили в ГПУ.

По арест, по сообщению Генпрокуратуры, попали земельные участки и дома на территории Украины и Итальянской республики, транспортные средства, а также на денежные средства на счетах предприятий, бенефициарным владельцем которых является Азаров А.Н. в банках Швейцарской конфедерации. По данным ГПУ, в компетентные органы ряда других европейских государств направлены запросы о международной правовой помощи, в том числе для выяснения наличия в этих государствах имущества и счетов в банках, которые принадлежат сыну экс-премьера.

Компромат на нового военного прокурора сил АТО

СМИ выложили компромат на нового военного прокурора сил АТО Олега Цыцака. Сообщается, что Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м, двумя автомобилями, квадроциклом и байком Harley-Davidson. Еще тремя транспортными средствами он пользуется по доверенности. Из недвижимого имущества Олег Цыцак задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и одной четвертой части квартиры в Мукачево на 90 "квадратов". Жена прокурора Людмила Цыцак в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше. Кроме этого, из ценного имущества военный прокурор владеет двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T. 120 тысяч гривен Олег Васильевич хранит наличными.

На государственную службу Олег Цыцак пришел сразу же после окончания университета в 1997 году. С 1997 по 2001 год он работал помощником председателя Закарпатского областного суда, в 2001-2011 годах — сам вершил правосудие в городских судах Мукачево и Ужгорода. Как выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных силах Украины Олег Цыцак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Победа паралимпийцев в футболе

Паралимпийская сборная Украины по футболу победила команду Ирана со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. "Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Гордый от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства. С победой Украины Слава Украине!" — написал Сушкевич.

Трамп и КНДР

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку".

"Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр. По его словам, главная опасность миру сегодня — в том, что такой человек имеет доступ к "ядерной кнопке".

В свою очередь Трамп продолжил в ночь на воскресенье заочную перебранку с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой" и пригрозив, что скоро того не станет. "Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп.

Число жертв землетрясения в Мексике растет

Количество погибших при землетрясении в Мексике возросло до 305. Большинство погибших, 167 человек, приходится на город Мехико. Землетрясения привели к жертвам в штатах Оахака, Пуэбла, Герреро, Мехико и Морелос.